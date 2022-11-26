Оккупанты обстреляли село в Сумской области из гранатомета

Сегодня, 26 ноября, российские оккупанты ударили по приграничному селу в Сумской области из гранатомета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram .

Живицкий также отметил, что разрушений в результате атаки нет.

По его словам, обстрел из станкового гранатомета АГС произошел примерно в 16:30. 20 вражеский боеприпасов взорвались на территории Украины.

Напомним, ранее стало известно, что 24 ноября оккупанты обстреляли Середино-Будскую, Новослободскую и Шалыгинскую громады Сумской области.

Также мы писали, что 26 ноября россияне нанесли ракетный удар по Днепру, в результате которого есть пострадавшие.

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