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Оккупанты обстреляли село в Сумской области из гранатомета

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Сумы, Суббота 26 ноября 2022 21:55
Оккупанты обстреляли село в Сумской области из гранатомета Иллюстративное фото: оккупанты обстреляли село в Сумской области из гранатомета (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 26 ноября, российские оккупанты ударили по приграничному селу в Сумской области из гранатомета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

По его словам, обстрел из станкового гранатомета АГС произошел примерно в 16:30. 20 вражеский боеприпасов взорвались на территории Украины.

Живицкий также отметил, что разрушений в результате атаки нет.

Напомним, ранее стало известно, что 24 ноября оккупанты обстреляли Середино-Будскую, Новослободскую и Шалыгинскую громады Сумской области.

Также мы писали, что 26 ноября россияне нанесли ракетный удар по Днепру, в результате которого есть пострадавшие.

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Сумская область Война России против Украины
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