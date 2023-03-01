Оккупанты обстреляли Никопольский район и убили поголовье животных (фото)

В среду, 1 марта, российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области и убили поголовье животных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Сегодня в Никопольском районе снова было громко. Снаряды сыпались на Никополь и Марганецкую общину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что агрессор целил по району трижды. Людей не задел.

"Поврежденное фермерское хозяйство. Там российское железо убило поголовье животных. Разрушение есть в 2 частных домах и 3 хозяйственных сооружениях", - добавил глава области.