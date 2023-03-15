Оккупанты обстреляли Марганец Днепропетровской области и убили двух человек (фото)

В среду, 15 марта, россияне обстреляли Марганец в Днепропетровской области и убили двух человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Россияне обстреляли Марганец, убили двух женщин – 62 и 57 лет", – говорится в сообщении.
Лысак сообщает, что еще четыре женщины и один мужчина – пострадали. Также повреждены 7 многоэтажных и 4 частных дома, хозяйственная постройка.
"В настоящее время информация уточняется", - добавил глава области.
Напомним, что во вторник, 14 марта, российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области и разрушили частные дома.
В понедельник, 13 марта, российские военные обстреляли три общины в Днепропетровской области. В результате вражеских атак пострадало предприятие.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.