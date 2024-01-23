Оккупанты обстреляли Макеевку в Луганской области: погиб мужчина (видео)

"В результате вчерашнего вражеского обстрела по деоккупированной Макеевке погиб 43-летний мужчина. Также из-за обстрелов поврежден жилой дом", - говорится в заявлении.

Отмечается, что прибыв в село, во время эвакуации тела погибшего и документирования военных преступлений оккупантов, полицейские стали объектом слежки дронов россиян.

"Кроме того, полицейским удалось уговорить семью погибшего эвакуироваться. Сейчас 62-летние родители и 41-летний брат находятся уже в Донецкой области", - добавили правоохранители.

Ракетный удар по Украине 23 января

Напомним, российская армия ночью и утром 23 января нанесла удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 21 из 41 ракеты.

Под ударом оказались Киев, Харьков, Павлоград и другие города. Известно о пострадавших и погибших, в городах зафиксированы пожары и разрушения.

Детальнее о последствиях ракетной атаки РФ - в материале РБК-Украина.