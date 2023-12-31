Оккупанты обстреляли Херсон, погиб подросток, еще один ребенок пострадал

"Враг ударил по Херсону. В это время вблизи магазина были дети. 14-летний мальчик погиб на месте", - сообщил он.

По его словам, 9-летний мальчик - в крайне тяжелом состоянии. У него черепно-мозговая травма. Врачи борются за его жизнь.

Обновлено (16:28)

Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил, что в результате российского удара погиб 11-летний мальчик, 9-летний - был тяжело ранен.

"Армия рф с временно оккупированного левого берега атаковала Корабельный район города после 15.00", - добавил он в Telegram.

Мрочко также сообщил, что ранения получили женщины 31 и 65 лет. Все травмированные получают необходимую медицинскую помощь.

Ситуация в Херсоне и области

Осенью прошлого года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. ВСУ удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск. В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон. Это был один областной центр, который был оккупирован россиянами в феврале-марте 2022 года.

В настоящее время Херсон и область находятся под постоянными обстрелами врага. Оккупанты атакуют жилые кварталы из тяжелого вооружения и беспилотникам.

Так, за минувшие сутки противник совершил 71 обстрел Херсонской области. В результате атак есть погибшие и пострадавшие.

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