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Оккупанты обстреляли Донецкую область: есть погибший и раненые

Фото: оккупанты обстреляли Донецкую область (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 26 июля, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате их атак один мирный житель погиб, а еще шесть - получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру в Telegram.

По информации правоохранителей, враг ударил по Зализному. Из-за попадания в частный дом была ранена 71-летняя женщина, а ее 45-летний сын погиб на месте от полученных травм.

Также примерно в 12:00 оккупанты обстреляли село Васюковка Бахмутского района и Красногоровку. В первом населенном пункте был ранен 35-летний мужчина, которого доставили в больницу с осколочным ранением. Он находится в коме. При этом во втором городе госпитализировали 21-летнего парня.

Уже днем россияне били по Торецку, в результате чего множественные ранения получила местная женщина 70 лет и мужчина 43 лет.

В 17:15 противник обстрелял село Соловьево, после попадания в частный дом была ранена 62-летняя женщина.

По предварительным данным прокуратуры, все населенные пункты россияне обстреляли из артиллерии.

Обстрелы Донецкой области

Напомним, российские оккупанты регулярно обстреливают Донецкую область. Больше всего от ударов врага страдают прифронтовые населенные пункты, поскольку они находятся в зоне досягаемости российской артиллерии.

К примеру, вчера, 25 июля, под обстрел врага в Донецкой области попали спасатели. Из них никто не пострадал.

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