Оккупанты обстреляли блокпост в Краматорске: погиб полицейский

Российские оккупанты обстреляли блокпост в Краматорске Донецкой области. Погиб офицер полиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Донецкой области.
"Во время вражеского обстрела блокпоста в Краматорске погиб участковый офицер полиции Богдан Засухин", - говорится в сообщении.
Погибшему было 24 года.
Как сообщалось, российские оккупанты вечером 2 января атаковали Краматорск (Донецкая область). Граждан призывали находиться в хранилищах.
При этом французские журналисты стали свидетелями ракетного удара по Краматорску. Обстрел произошел в прямом эфире.
Позже стало известно, что при обстреле два человека получили ранения. Одна – в Краматорске, вторая – в Дружковке.
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