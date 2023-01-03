Оккупанты обстреляли блокпост в Краматорске: погиб полицейский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Донецкой области .

Погибшему было 24 года.

"Во время вражеского обстрела блокпоста в Краматорске погиб участковый офицер полиции Богдан Засухин", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские оккупанты вечером 2 января атаковали Краматорск (Донецкая область). Граждан призывали находиться в хранилищах.

При этом французские журналисты стали свидетелями ракетного удара по Краматорску. Обстрел произошел в прямом эфире.

Позже стало известно, что при обстреле два человека получили ранения. Одна – в Краматорске, вторая – в Дружковке.

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