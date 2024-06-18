Оккупанты обезглавили украинского защитника в Донецкой области, - Костин

По его словам, Украина получила информацию, что российские командиры отдали приказ своим солдатам не брать в плен украинских военных и вместо этого убивать их путем обезглавливания.

"Факт обезглавливания украинского защитника зафиксирован в Донецкой области", - добавил Костин.

Он подчеркнул, что это - очередное доказательство, что военные преступления россиян - не единичные инциденты, а стратегия российского режима.

Костин рассказал, что такие преступные приказы отдавали на уровне руководства батальона и роты российских оккупантов.

Генпрокурор призвал не оставлять такие случаи безнаказанными.