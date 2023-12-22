Оккупанты в Каховском районе убили ребенка, начато расследование

Российские военные убили ребенка в Каховском районе Херсонской области. Украинские правоохранители начали расследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора и полицию Херсонской области.
По данным следствия, на временно оккупированной территории Каховского района Херсонской области военные армии РФ убили несовершеннолетнего парня.
Сейчас продолжаются следственные действия по установлению дополнительных обстоятельств происшествия и лиц из числа военнослужащих РФ, причастных к преступлению.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.
Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
Полиция сообщила, что россияне убили 13-летнего мальчика несколько дней назад.
Во время полномасштабного вторжения в Украину армия РФ регулярно совершает военные преступления. Ряд стран Запада осуждали Кремль за это и пообещали наказать всех причастных к совершению преступлений.
Недавно следственная комиссия Организации Объединенных Наций заявила, что нашла дополнительные доказательства российской военной агрессии и военных преступлений в Украине, включая изнасилование и депортацию детей в РФ.
Также сообщалось, что бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ, участник ЧВК "Вагнера" Игорь Саликов 18 декабря прибыл в Нидерланды и заявил о намерении выступить в Международном уголовном суде (МКС) с рассказом о военных преступлениях российских оккупантов в Украине.
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