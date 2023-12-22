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Оккупанты в Каховском районе убили ребенка, начато расследование

Архивное фото: Оккупанты в Каховском районе убили ребенка (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные убили ребенка в Каховском районе Херсонской области. Украинские правоохранители начали расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора и полицию Херсонской области.

Детали дела

По данным следствия, на временно оккупированной территории Каховского района Херсонской области военные армии РФ убили несовершеннолетнего парня. 

Сейчас продолжаются следственные действия по установлению дополнительных обстоятельств происшествия и лиц из числа военнослужащих РФ, причастных к преступлению.

Виновным грозит пожизненное заключение

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Обновленная информация

Полиция сообщила, что россияне убили 13-летнего мальчика несколько дней назад. 

Военные преступления РФ в Украине

Во время полномасштабного вторжения в Украину армия РФ регулярно совершает военные преступления. Ряд стран Запада осуждали Кремль за это и пообещали наказать всех причастных к совершению преступлений.

Недавно следственная комиссия Организации Объединенных Наций заявила, что нашла дополнительные доказательства российской военной агрессии и военных преступлений в Украине, включая изнасилование и депортацию детей в РФ.

Также сообщалось, что бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ, участник ЧВК "Вагнера" Игорь Саликов 18 декабря прибыл в Нидерланды и заявил о намерении выступить в Международном уголовном суде (МКС) с рассказом о военных преступлениях российских оккупантов в Украине.

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