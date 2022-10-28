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Оккупанты из гранатометов и САУ обстреляли три общины в Сумской области

Фото: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий (facebook com Zhyvytskyy)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 28 октября, россияне обстреляли три общины Сумской области. Для атак использовались минометы и гранатометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"В течение дня россияне обстреляли три общины. Выпустили по приграничной местности 40 боеприпасов из минометов, гранатометов и артиллерии", - говорится в сообщении.

По словам Живицкого, под вражеским огнем была Эсманская община, которую оккупанты обстреляли из артиллерии.

"Под обстрелами также была Белопольская община. Россияне выпустили 15 мин по одному из пограничных сел", - добавил глава области.

Также оккупанты били из САУ и гранатометов по Зноб-Новгородской общине. Потери или повреждения в регионе не зафиксированы.

Напомним, что за прошедшие сутки российские войска нанесли 100 ударов по Сумской области. В результате атаки повреждены семь домов и линия электропередач.

Также в четверг, 27 октября, россияне обстреляли пять общин в Сумской области. В результате вражеских атак пострадала линия электропередач.

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