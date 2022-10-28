Оккупанты из гранатометов и САУ обстреляли три общины в Сумской области

"В течение дня россияне обстреляли три общины. Выпустили по приграничной местности 40 боеприпасов из минометов, гранатометов и артиллерии", - говорится в сообщении.

По словам Живицкого, под вражеским огнем была Эсманская община, которую оккупанты обстреляли из артиллерии.

"Под обстрелами также была Белопольская община. Россияне выпустили 15 мин по одному из пограничных сел", - добавил глава области.

Также оккупанты били из САУ и гранатометов по Зноб-Новгородской общине. Потери или повреждения в регионе не зафиксированы.