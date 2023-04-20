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Оккупанты из гранатометов и артиллерии обстреляли две громады в Сумской области

Фото: Обстрелы Сумской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 20 апреля, россияне обстреляли две общины в Сумской области из артиллерии и гранатометов.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

"В течение дня россияне совершили обстрелы 2 пограничных общин. Зафиксировано 44 прилета из минометов, артиллерии, гранатометов", - говорится в сообщении.

  • Белопольская община: россияне били по территории общины из минометов - 25 "прилетов" и артиллерии - 9 "прилетов";
  • Великописаревская община: враг совершил обстрел из гранатомета (АГС) – 10 "прилетов".

"К счастью, без последствий. По сообщениям военных, в настоящее время формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено", - добавили в ОВА.

Напомним, что в среду, 19 апреля, российские военные обстреляли пять общин в Сумской области.

До этого сообщалось, что российские оккупанты обстреляли вчера, 18 апреля, шесть пограничных общин Сумской области. В результате атак погибли и ранены.

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