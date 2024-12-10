Оккупанты готовятся к активизации штурмовых действий на Ореховском направлении, - ВСУ

Российские оккупанты готовятся к активизации штурмов на Ореховском направлении. В частности, ведут разведывательно-поисковые действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Владислава Волошина в эфире телемарафона.
По его словам, уже сегодня на Ореховском направлении враг провел несколько штурмов. Россияне ведут разведывательно-розыскные действия, готовясь к тому, чтобы приступить к активизации именно на этом направлении.
"По данным нашей разведки, враг опрокинул личный состав штурмовых групп на передовые позиции. А также провел эвакуацию потерь, поэтому сейчас на передке у него все "свеженькие" и готовы начать штурмовые действия. Но это будут штурмы малыми группами пехоты с привлечением бронетехники и под прикрытием авиации и БПЛА", - отметил Волошин.
По данным Генштаба, на фронте с начала суток, 10 декабря, произошло 99 боевых столкновений. Больше всего российские оккупанты атакуют на Покровском направлении. Также активно действуют на Кураховском.
А на Ореховском направлении противник трижды атаковал в районах Новоандреевки и Пятихаток.
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