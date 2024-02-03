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Оккупанты готовят массовое переселение граждан РФ в Запорожскую область, - Федоров

Фото: Иван Федоров, мэр Мелитополя (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россия запланировала массовое заселение оккупированной части Запорожской области своими гражданами. Таким образом, они хотят "погасить" украинское сопротивление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

По словам Федорова, в планах Кремля заселение оккупированных территорий не только россиянами, но и жителями Беларуси и Казахстана. Этот план россиян, призванный на противодействие украинскому сопротивлению, получил название "Запорожская целина".

"Они пытаются осуществить массовое переселение граждан РФ на временно оккупированную территорию. И не только граждан РФ. Они готовы покупать кадры, чтобы они переезжали на временно оккупированную территорию, поселялись в наши захваченные квартиры и дома, и таким образом решать свои демографические проблемы", - объяснил Федоров.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.

Как заявлял ранее Федоров, оккупанты превратили Мелитополь в сплошной полигон для испытания военных технологий. Вокруг города россияне устроили тренировочные военные базы. Несколько раз в неделю жители слышат необъяснимые взрывы и гул.

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