Оккупанты готовят массовое переселение граждан РФ в Запорожскую область, - Федоров

По словам Федорова, в планах Кремля заселение оккупированных территорий не только россиянами, но и жителями Беларуси и Казахстана. Этот план россиян, призванный на противодействие украинскому сопротивлению, получил название "Запорожская целина".

"Они пытаются осуществить массовое переселение граждан РФ на временно оккупированную территорию. И не только граждан РФ. Они готовы покупать кадры, чтобы они переезжали на временно оккупированную территорию, поселялись в наши захваченные квартиры и дома, и таким образом решать свои демографические проблемы", - объяснил Федоров.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.

Как заявлял ранее Федоров, оккупанты превратили Мелитополь в сплошной полигон для испытания военных технологий. Вокруг города россияне устроили тренировочные военные базы. Несколько раз в неделю жители слышат необъяснимые взрывы и гул.

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