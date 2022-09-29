Оккупанты за сутки убили шестерых гражданских в Донецкой области, - ОВА

Фото: карта обстрелов Донецкой области 28 сентября (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 28 сентября россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: 2 в Торецке, 1 в Бахмуте, 1 в Северном, 1 в Благодатном, 1 в Николаевке. Еще 4 человека получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погиб 901 человек, еще 2271 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.