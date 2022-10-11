Оккупанты за сутки убили еще шестерых гражданских в Донецкой области

Российские войска за минувшие сутки в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Вследствие чего погибли шесть человек, еще восемь получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.