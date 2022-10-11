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Оккупанты за сутки убили еще шестерых гражданских в Донецкой области

Фото: оккупанты за сутки убили еще шестерых гражданских в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за минувшие сутки в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Вследствие чего погибли шесть человек, еще восемь получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 10 октября россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: 3 в Славянске, 2 в Диброве и 1 в Опытном. Еще 8 человек получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 973 человека, еще 2376 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, 10 октября российские войска совершили одну из самых масштабных ракетных атак по Украине с начала войны. В результате ударов погибли по меньшей мере 11 человек, более 80 получили ранения.

По словам премьера Дениса Шмыгаля десятки ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в 11 областях Украины и в Киеве. На их восстановление необходимы несколько дней.

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Донецкая область