Оккупанты за сутки убили четырех гражданских в Донецкой области

Российские войска за минувшие сутки в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Вследствие чего погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 2 ноября россияне убили 4 гражданских в Донецкой области: 3 в Бахмуте и 1 в Авдеевке. Еще 5 человек в области получили ранения", - рассказал он.

Кроме того, правоохранители обнаружили тела четырех гражданских, погибших во время оккупации: 3 тела обнаружили в Рубцах, еще одно в Лозовой.

С начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1151 человек, еще 2518 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.