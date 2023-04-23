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Оккупанты за сутки обстреляли два района Херсонской области: есть убитые и раненые

Фото: оккупанты за сутки обстреляли два района Херсонской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска за последние сутки атаковали два района Херсонской области, в результате чего два человека погибли.

Об этом заявил заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"В течение суток российская армия атаковала Херсонский и Бериславский районы. Два человека погибли, пятеро ранены, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении Соболевского.

Стоит отметить, что сегодня после обеда российские войска обстреляли Херсон из минометов. В результате погиб один человек.

Кроме того, российские войска за минувшие сутки произвели 54 обстрела Херсонской области. Оккупанты выпустили 236 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации по территории Херсонской области. Город Херсон враг обстрелял два раза.

Добавим, что в Генштабе предупредили о высокой вероятности дальнейших ракетных и авиационных ударов россиянами по всей территории Украины.

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