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Оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую область: погиб мужчина

Фото: россияне обстреляли Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате вражеской атаки погиб местный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

По данным Прокудина, в результате сегодняшних обстрелов в Антоновке Херсонской области погиб 50-летний мужчина.

"Детали его гибели устанавливаются. Искренние соболезнования семье умершего", - сообщил глава ОВА.

Обстрелы Херсонской области

После того, как украинские военные освободили правый берег Херсонской области, оккупанты ежедневно обстреливают регион. Они используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

Только сегодня российские оккупанты уже несколько раз обстреляли Херсонскую область.

В частности, среди них Херсон и Берислав. Из-за обстрела областного центра пострадали три человека, а Берислава - один человек.

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