Оккупанты из артиллерии обстреляли Донецкую область и убили одного человека (фото)

В понедельник, 20 февраля, российские военные из артиллерии обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских атак погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Один человек погиб, двое ранены в с. Иванополье Константиновской общины в результате обстрела поселка российской оккупационной армией", - говорится в сообщении.

Кириленко отметил, что сегодня в течение дня россияне нанесли артиллерийские удары по Торецку, из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли с. Новый Комар, избивали артиллерией и ракетами по Авдеевке.

"От огня оккупантов уничтожены или повреждены жилые дома, школа, Пункт несокрушимости, автомобили, магазины, кафе и помещения промышленных предприятий", - добавил глава области.