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Оккупанты артиллерией обстреляли Херсонскую область: погиб пенсионер

Фото: в Херсонской области из-за российских обстрелов погиб мужчина (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в воскресенье, 14 мая, обстреляла Херсонскую область. В результате атаки погиб пожилой мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

Оккупанты атаковали село Республиканец Бериславского района. Россияне обстреляли приватный дом из артиллерии.

В результате атаки российских захватчиков погиб пенсионер, который находился на территории своего двора.

"Из-за обстрела 64-летний мужчина, находившийся на собственном огороде, получил смертельные ранения", - отметил глава области.

Напомним, за минувшие сутки россияне выпустили по Херсонской области 400 снарядов, в результате атак пострадали шесть человек.

Кроме того, сегодня в Херсонской области пятеро рабочих подорвались на российском снаряде. Все мужчины погибли.

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