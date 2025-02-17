Оккупантам приказывают расстреливать украинских пленных: в сети появилось видео казни

Российские солдаты, вероятно, расстреляли украинских воинов, которых взяли в плен. В сети появилось соответствующее видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Рады по вопросам прав человека Дмитрия Лубинца в Telegram .

По словам Лубинца, российские милитарные каналы распространяют видео вероятной казни украинских военнопленных.

"На видео слышно, как российским солдатам не раз приказывают расстрелять военнопленных. Это подчеркивает, что смертная казнь является сознательной политикой России", - отметил омбудсмен.

Он обратил внимание, что такие действия россиян нарушают международное гуманитарное право и Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

Лубинец отметил, что уже направил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста. Он призвал организации давить на Россию, чтобы агрессор почувствовал последствия таких действий и не совершал их в дальнейшем.