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Оккупантам приказывают расстреливать раненых украинских воинов: перехват ГУР

Вторник 03 июня 2025 18:15
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Оккупантам приказывают расстреливать раненых украинских воинов: перехват ГУР Иллюстративное фото: россиянам приказывают расстреливать украинских воинов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские командиры приказывают своим солдатам добивать украинских воинов, которые получили ранения.

Как передает РБК-Украина, об этом свидетельствует перехват приказа оккупанта, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

В перехвате командир одного из российских подразделений отдает своим подчиненным приказ на расстрел украинских защитников.

"Три хохла где-то лазят трехсотых. Ориентировочно пошли на запад. В вашей ситуации в плен их брать не надо, их обнуляйте. Их обнуляйте, чтобы не тащить к себе в укрытие, не палить", - говорит командир.

В ГУР подчеркнули, что это еще одно доказательство целенаправленного уничтожения военнопленных, которое проводит армия РФ. Только подразделения ГУР зафиксировали более 150 случаев казни украинских пленных россиянами.

Расстрел пленных

Напомним, 23 мая стало известно, что российские оккупанты расстреляли двух украинских пленных под Покровском.

О еще одном случае расстрела украинского военнопленного стало известно в апреле. Преступление произошло недалеко от поселка Раздольное, Волновахского района.

При этом 28 мая стало известно, что пленному российскому оккупанту объявили о подозрении в расстреле украинских воинов. Это произошло во время боев на Курском направлении.

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