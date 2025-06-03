Оккупантам приказывают расстреливать раненых украинских воинов: перехват ГУР

Как передает РБК-Украина , об этом свидетельствует перехват приказа оккупанта, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

В перехвате командир одного из российских подразделений отдает своим подчиненным приказ на расстрел украинских защитников.



"Три хохла где-то лазят трехсотых. Ориентировочно пошли на запад. В вашей ситуации в плен их брать не надо, их обнуляйте. Их обнуляйте, чтобы не тащить к себе в укрытие, не палить", - говорит командир.

В ГУР подчеркнули, что это еще одно доказательство целенаправленного уничтожения военнопленных, которое проводит армия РФ. Только подразделения ГУР зафиксировали более 150 случаев казни украинских пленных россиянами.