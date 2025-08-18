Оккупант расстрелял гражданского на Покровском направлении: начато расследование

Как сообщается, в одном из Telegram-каналов опубликовано видео, на котором в районе Родинского Покровского района военнослужащий ВС РФ с белой повязкой на руке открыл прицельный огонь по гражданскому лицу. Затем он подошел к жертве, которая лежала на дороге, и, осмотрев ее, скрылся с места преступления.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины). При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях осуществляют досудебное расследование.

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению преступления лиц из числа военнослужащих РФ.



Фото: оккупант расстрелял гражданского на Покровском направлении (t.me/pgo_gov_ua)