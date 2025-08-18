ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Оккупант расстрелял гражданского на Покровском направлении: начато расследование

Покровск, Донецкая область, Понедельник 18 августа 2025 16:50
UA EN RU
Оккупант расстрелял гражданского на Покровском направлении: начато расследование Фото: оккупант расстрелял гражданского на Покровском направлении (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На Покровском направлении российский военный расстрелял гражданского. Прокуратура начала расследование военного преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Как сообщается, в одном из Telegram-каналов опубликовано видео, на котором в районе Родинского Покровского района военнослужащий ВС РФ с белой повязкой на руке открыл прицельный огонь по гражданскому лицу. Затем он подошел к жертве, которая лежала на дороге, и, осмотрев ее, скрылся с места преступления.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины). При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях осуществляют досудебное расследование.

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению преступления лиц из числа военнослужащих РФ.
Оккупант расстрелял гражданского на Покровском направлении: начато расследование

Фото: оккупант расстрелял гражданского на Покровском направлении (t.me/pgo_gov_ua)

Убийства гражданских

Напомним, ранее в Торецке военные РФ убили двух и ранили одного гражданского. Правоохранители начали расследование.

Также российские террористы расстреляли гражданскую женщину в окрестностях Тернов Донецкой области. Начато досудебное расследование.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Покровск Война в Украине
Новости
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме: все, что известно на сейчас
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме: все, что известно на сейчас
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия