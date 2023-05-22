Оккупант пожаловался на военных ВСУ, которые с дронов сбрасывают гранаты (перехват)

Российский солдат в телефонном разговоре рассказал, что его подразделение находится под постоянными обстрелами украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

Оккупант рассказал, что его подразделение было забросано гранатами из дронов, которые бросают ВСУ. Он также пожаловался на несоответствие реальной ситуации и заявлениям по российскому телевидению о боевых действиях в Харьковской области.

"Я уже и затрещал, птичка, коптер, гранату сбросил в ноги прям точно. За 30 дней раз 40 чуть не подох", - говорит он.