Оккупант пожаловался матери, что на фронте их лечат зеленкой: перехват ГУР

Оккупант рассказал своей матери о низком уровне медицинской помощи на передовой. Россиян обмазывают зеленкой, потому что другим помочь не могут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.
"Здесь наступление планируется, прорыв", - жалуется оккупант на контрнаступление ВСУ.
Россиянин рассказал, что на его направлении усиления не было и дополнительного личного состава не посылали. По его словам, на их направлении расположены только 3 роты россиян.
"И что вы сможете сделать? Таких как ты, ничего не умеющих делать", - озабоченно спросила мать.
Оккупант объяснил, что на его направлении нет российских танков, еды мало, а спят они прямо в лужах. Медик рисует зеленкой крестики на лбах россиян и больше ничего не делает.
Напомним, что оккупантам без их ведома продлевают контракты, чтобы оставить на войне.
Также россиянин пожаловался на удачное наступление ВСУ в Харьковской области.
Ранее российские оккупанты жаловались на разгромленные позиции после точных ударов ВСУ.
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