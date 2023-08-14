Оккупант под Харьковом приказал убить украинского военнопленного. Ему объявили подозрение

Детали дела

28 марта прошлого года подозреваемый прибыл в частное домовладение в селе Ольховка Харьковского района, где российскими военными был создан "штаб" с украинскими военнопленными и гражданскими лицами.

В сарае оккупанты поместили тяжело раненного украинского бойца и трех теробороновцев. Зайдя в сарай, главарь российской группы "Призрак" по прозвищу "Шаман" начал бить руками и ногами трех представителей территориальной обороны Украины с целью получения информации о других украинских военнослужащих.

Фото: "Шаман" (facebook.com/prokuraturakharkiv)

"Не получив желаемой информации, по приказу "Шамана" военнослужащие ВС РФ под угрозой применения огнестрельного оружия вывели из сарая указанных трех представителей территориальной обороны Украины, посадили в автомобиль и вывезли", - говорится в сообщении.

"Шаман" приказал убить украинского военного

Российский военный по прозвищу "Ангел" спросил у "Шамана", что делать с тяжелораненым украинским военным, который лежал в сарае и истекал кровью.

Подозреваемый приказал "пустить в расход" украинского военного. "Ангел" снял с плеча автомат и выстрелил в украинского бойца, от чего тот погиб на месте.

Что ему грозит за содеянное

57-летнему руководителю бригады "Призрак" по прозвищу "Шаман" заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны и отдаче приказа на убийство. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее "Шаману" уже объявляли подозрение по факту нарушения законов и обычаев войны. Он содержал и принуждал к бесплатному труду терробороновцев и гражданских.

Преступления оккупантов

Недавно генералу Росгвардии, который командует подавлением партизанского движения в Крыму, сообщено о подозрении.

Также российскому генерал-лейтенанту Николаю Гостеву объявили подозрение. Он приказывал оккупационным войскам бомбить Мариуполь с авиации.