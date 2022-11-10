Оккупант хочет сам себя подстрелить, чтобы его вывезли из Украины, - перехват ГУР

Оккупантов из Украины могут отправить домой только в одном случае, а именно, когда получит ранение. Поэтому один из российских военных решил сам себя подстрелить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.
"Командира нам нового дали лейтенанта, вот он нам рассказывал, как только контракт истечет, никого домой не отпустят", - объяснил оккупант.
Однако россиянин уже придумал себе план, как можно бежать с войны против Украины. Только раненых оккупантов отправят обратно домой, а значит, россиянин решил сам себя подстрелить.
"Сам стрельну по себе, еще денег получу, миллиона три где-то. И домой спокойно отправят. И ребята, которые здесь были, уже рассказывали, как все правильно сделать", - добавил оккупант.
Напомним, ранее мы публиковали разговор, в котором оккупант рассказывает своей жене, что россияне на фронте пьют, поэтому часто устраивают перестрелки между собой.
Также другой российский захватчик в перехваченном украинской разведке разговоре пожаловался на постоянные обстрелы украинских защитников и сообщил об отступлении оккупационной армии из Херсонской области в Крым.
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