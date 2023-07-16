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Оккупант на фронте благословил Путина и пожаловался на горы трупов возле Антоновского моста

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Воскресенье 16 июля 2023 18:24
Оккупант на фронте благословил Путина и пожаловался на горы трупов возле Антоновского моста
Автор: Наталья Кава

Российский военный пожаловался товарищу, что из-за постоянных оскорблений со стороны ВСУ на поле некоторых позициях начинают гнить тела оккупантов. Их никто не вывозит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР.

По его словам, он находится на позиции недалеко от Антоновского моста. Однако из-за постоянного обстрела оккупанты испытывают смертельные ранения.

Здесь, на этом Антоновском мосту. Здесь с трупами все, и вытащить не можем, турами все забито, нашими. Наши начали долбить сюда, подъезжать к нам, к нашим позициям и от нас долбить... а мы то остаемся... Как хотите, так и выживайте... Меня получила война уже эта, уже не обращаю внимания, по рации кричат "воздух-воздух", - говорит оккупант.

При этом россиянин в разговоре с товарищем хвалит российского диктатора Владимира Путина и желает ему здоровья. Он уверен, что то, что россияне не забирают тела погибших - это план диктатора.

Удары по Антоновскому мосту

Напомним, 19 июля 2022 года Антоновский мост был обстрелян. После этого стало известно, что мост поврежден, но пригоден для эксплуатации. Позже жителей Херсона предупредили, что ездить по мосту опасно, а оккупационная "власть" Херсона, тогда город еще был оккупирован, объявила о "временном ограничении движения" по путепроводу.

А в ночь на 27 июля 2022 года ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Движение по путепроводу было перекрыто.

Также украинские военные в ночь на 14 августа 2022 года ударили по Антоновскому мосту в Херсоне.

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