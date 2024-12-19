Оккупант на допросе признался о приказе расстреливать украинских военнопленных

На допросе выяснилось, что пленный россиянин - 51-летний мужчина, который провел 37 лет за решеткой. Он признался, что российские военные получили приказы не сдаваться в плен, а украинских пленных расстреливать.

"Нам говорили не сдаваться, а пленных - "обнулить", - рассказал российский военный.

Также пограничники рассказали подробности боя.

Они отметили, что во время атаки враг использовал 8 МТ-ЛБ, половину из которых украинские защитники успешно уничтожили.

"Пехоту, которая разбежалась, добивали пилоты FPV-дронов и минометчики. Одного "асвабадителя" взяли в плен", - рассказал пограничник с позывным "Космос".

Расстрелы солдатами РФ украинских военнопленных

За время полномасштабного вторжения России в Украину были зафиксированы многочисленные случаи расстрелов украинских военнопленных, что является грубым нарушением международного гуманитарного права.

Согласно информации уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, в 2024 году количество таких расстрелов почти вдвое превышает показатель за два предыдущих года.

Таким образом, из 177 подтвержденных случаев, 109 произошли именно в 2024 году.

Рост количества казней украинских военнопленных российскими оккупантами требует немедленной реакции международного сообщества для привлечения виновных к ответственности.