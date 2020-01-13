Окуєву, директора Caparol і менеджера київського метро вбила одна банда, - поліція

Вбивство Аміни Окуєвої здійснила банда, причетна до вбивства директора Caparol Павла Зможного та начальника відділу реклами КП "Київський метрополітен" Павла Миленького. Про це на прес-конференції заявив начальник поліції Київської області Андрій Небитов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, зачіпку щодо затриманої групи кілерів дало вбивство Миленького в січні 2019 року, коли поліція вийшла на підозрюваних.

"Аналізуючи попередні злочини, ми прийшли до висновку, що ці особи обґрунтовано підозрюються у вбивстві Зможного в селі Крушинка Васильківського району", - зазначив Небитов.

Він підкреслив, що тоді підозрювані вийшли на свободу, але у них були відібрані зразки ДНК. Пізніше експертиза підтвердила, що одному з них належать сліди на автоматі, знайденому на місці вбивства Окуєвої.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у поліції є три версії щодо замовників вбивства Окуєвої.

Зазначимо, українські правоохоронці розкрили вбивство директора української компанії німецького концерну Сaparol Павла Зможного ще у вересні 2019 року.