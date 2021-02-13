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Оксфордську вакцину від COVID-19 вперше протестують на дітях

Автор: Олександр Білоус

Оксфордський університет розпочав дослідження для оцінки безпечності та імунної відповіді вакцини COVID-19, розробленої спільно з AstraZeneca Plc. Дослідження визначить, чи ефективна вакцина для людей у віці від 6 до 17 років.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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За даними університету, буде набрано близько 300 волонтерів, і в цьому місяці очікуються перші щеплення.

Дводозова вакцина Oxford / AstraZeneca була оголошена "вакциною для всього світу", оскільки вона дешевша і простіша у доставці і зберіганні, ніж інші конкуренти.

AstraZeneca поставила за мету провести 3 мільярди доз в цьому році і планує виробляти більше 200 мільйонів доз на місяць до квітня.

Відзначимо, за даними міжнародного опитування Gallup International, дві третини українців (65%) готові робити щеплення проти коронавіруса, якщо вакцина буде загальнодоступною і буде вважатися безпечною і ефективною. Відмовляються це робити 30% населення.

Нагадаємо, за даними опитування Gallup International, Україна посіла перше місце у списку країн, населення яких вважає, що влада не справляється з коронакризисом. Незадоволені рішеннями уряду 77% українців.

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