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Оксфорд продовжить випробування вакцини від COVID-19

Британія, Неділя 13 вересня 2020 13:04
Оксфорд продовжить випробування вакцини від COVID-19
Фото: вакцина від коронавірусу (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

У Британії продовжаться випробування потенційної вакцини від коронавірусу, яку розробляють фармацевтична компанія AstraZeneca та Оксфордський університет. Випробування були призупинені через побічний ефект у пацієнта.

Про це повідомляє агентство BBC.

У суботу, 12 вересня, в Оксфорді заявили, що продовження випробування вакцини від COVID-19 можна вважати безпечним. Як зазначили в університеті, вони очікували, що деякі учасники випробувань захворіють.

Новину про відновлення випробувань вже привітав міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок.

"Ця пауза показує, що ми завжди ставимо безпека понад усе. Ми підтримаємо наших вчених, щоб вони зробили ефективну вакцину як можна швидше", - наголосив він.

Міністр додав, що тепер випробування вакцини можуть відновитися відповідно до рекомендацій Агентства з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення Британії.

Нагадаємо, 9 вересня стало відомо про призупинення випробувань вакцини від коронавірусу після інформації про захворювання добровольця.

Зазначимо, Єврокомісія вже підписала з AstraZeneca перший договорів на закупівлю 300 млн доз від коронавірусу.

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