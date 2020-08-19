Окружний адмінсуд Києва вводить карантин через випадок COVID-19

Окружний адміністративний суд Києва вводить карантинні обмеження. У одного з працівників підтвердився діагноз COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні на сайті суду.



Повідомляється, що ОАСК тимчасово припинив особистий прийом документів в канцелярії. Позовні заяви та інші документи можна подати через систему "Електронний суд".

Крім того, суддям рекомендовано проводити судові засідання в режимі відеоконференції; заборонено проводити засідання для учасників судових процесів інших судів в режимі відеоконференції, крім термінових справ; охорона буде допускати в приміщення тільки учасників судових засідань в захисних масках та після вимірювання температури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, Національна поліція перевірить дотримання карантину на місцях, а також випадки відмови вводити той чи інший рівень епідеміологічної небезпеки в окремих районах.

Також сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив перевірити навчальні заклади перед 1 вересня на предмет готовності до роботи з урахуванням карантинних обмежень, також будуть перевірені дитячі сади.