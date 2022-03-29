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На околицях Херсона окупанти проводять рейди: шукають зброю і крадуть автомобілі

Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти проводять рейди в передмісті Херсона. Зазначається, що росіяни перевіряють документи, шукають зброю, викрадають автівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне - Херсон.

Повідомляється, що у вівторок зранку озброєні групи російських військових почали обшукувати домогосподарства у селищі Комишани з боку Шуменського мікрорайону Херсона.

Як розповіли місцеві жителі, військові РФ перевіряють документи, оглядають всі приміщення, шукають мисливців і зброю.

Також у деяких дворах, де господарі відсутні, російські окупанти виламують ворота і забирають автомобілі.

Раніше ми повідомляли, що окупанти в Херсоні викрали директора місцевого драмтеатру.

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