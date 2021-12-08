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Біля польсько-білоруського кордону виявили тіло чоловіка

Автор: Іванна Шовкун

У вівторок, 7 грудня, у лісі неподалік Вільхівки виявили тіло чоловіка з рюкзаком та нігерійським паспортом. Труп знайшли польські солдати приблизно за 9 км від білоруського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

Представник Підляської поліції Томаш Крупа зазначив, що особа загиблого встановлюється. За словами правоохоронця, наразі невідомо, чи був чоловік громадянином Нігерії.

Тіло іноземця доставили до відділення судово-медичної експертизи.

У зв'язку з інцидентом співробітники поліції перебувають під наглядом прокурора.

Нагадаємо, протягом року в Польщі, за допомогу нелегальним мігрантам, затримали 85 українців. Понад третину загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

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