Біля польсько-білоруського кордону виявили тіло чоловіка

У вівторок, 7 грудня, у лісі неподалік Вільхівки виявили тіло чоловіка з рюкзаком та нігерійським паспортом. Труп знайшли польські солдати приблизно за 9 км від білоруського кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.
Представник Підляської поліції Томаш Крупа зазначив, що особа загиблого встановлюється. За словами правоохоронця, наразі невідомо, чи був чоловік громадянином Нігерії.
Тіло іноземця доставили до відділення судово-медичної експертизи.
У зв'язку з інцидентом співробітники поліції перебувають під наглядом прокурора.
Нагадаємо, протягом року в Польщі, за допомогу нелегальним мігрантам, затримали 85 українців. Понад третину загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.