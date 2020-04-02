Близько 80 країн просять МВФ про фінансову допомогу в боротьбі з коронавірусом

В Міжнародний валютний фонд (МВФ) надійшло близько 80 звернень з проханням надати фінансову підтримку в боротьбі з пандемією коронавірусу. Про це заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва на прес-брифінгу, повідомляється на сайті організації.

Вона впевнена, що найближчим часом надійдуть нові заявки.

"Наша поточна оцінка фінансових потреб ринків становить 2,5 трильйона доларів", - додала глава МВФ.

Вона зазначила, що Виконавча рада МВФ вже затвердила перший з цих екстрених запитів для Киргизької Республіки.

Як пише The New York Times з посиланням на представників МВФ, за допомогою до фонду звернулися в основному країни з ринками, що розвиваються. У загальній сумі як екстрене фінансування вони попросили кредит приблизно в 20 млрд доларів за нульовою або низькою ставкою.

Нагадаємо, раніше Георгієва заявила про входження світової економіки в рецесію. За її словами, пандемія коронавіруса призведе до скорочення обсягу світової економіки в 2020 році.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) готовий мобілізувати кредитний ресурс на 1 трильйон доларів для допомоги членам фонду в боротьбі з наслідками коронавірусу для економіки. У якості першої лінії захисту МВФ може розгорнути свій гнучкий інструментарій реагування на надзвичайні ситуації, щоб допомогти країнам з невідкладними проблемами в платіжному балансі. На ці потреби можуть бути виділені 50 млрд доларів країнам, що розвиваються.