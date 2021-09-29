Близько 6 тисяч шкіл ще не досягли потрібного рівня COVID-вакцинації, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, скільки українських шкіл не вакцинували хоча б 80% своїх працівників. Ці школи не можуть працювати офлайн у "жовтій" зоні карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Кабміну .

"За даними, які ми зібрали з регіонів, близько 6 тисяч закладів середньої освіти в Україні ще не досягли показників щеплення своїх працівників від COVID, рекомендованих урядом", - сказав глава МОЗу.

Ляшко зазначив, що понад 900 шкіл вже прищепили 100% своїх працівників хоча б одною дозою вакцини від коронавірусу.

"Відповідно, отримавши повний курс вакцини, вони завершать повний курс вакцинації і зможуть працювати навіть у разі впровадження "червоного" рівня епіднебезпеки", - пояснив він.