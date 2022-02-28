Близько 4500 осіб поранені та вбиті: відомі втрати окупанта у війні з Україною

За його словами, Росія втратила у війні з Україною 4500 осіб - вони поранені та вбиті.

"Втрати противника в особовому складі склали близько 4500 осіб убитими і пораненими. Це десь 1500 убитими і 3000 пораненими, за нашими попередніми оцінками", - уточнив Арестович.

Також він зазначив, що російські війська зазнали значних втрат військової техніки.

"Знищено і пошкоджено літаків 27 одиниць, дані уточнюються після нічних нальотів, вертольотів - 26, танків - близько 150, БТР та БМП - понад 700, гармат близько 50, один ЗРК "Бук", чотири РСЗВ-21 "Град", 60 цистерн, два БПЛА оперативно-тактичного рівня, кораблі та катери - 2 одиниці", - повідомив чиновник.