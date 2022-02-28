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Близько 4500 осіб поранені та вбиті: відомі втрати окупанта у війні з Україною

Автор: Наталья Скороход

Російські війська зазнали значних збитків на четвертий день війни з Україною. Подробиці розповів радник керівника офісу президента України Олексій Арестович.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

За його словами, Росія втратила у війні з Україною 4500 осіб - вони поранені та вбиті.

"Втрати противника в особовому складі склали близько 4500 осіб убитими і пораненими. Це десь 1500 убитими і 3000 пораненими, за нашими попередніми оцінками", - уточнив Арестович.

Також він зазначив, що російські війська зазнали значних втрат військової техніки.

"Знищено і пошкоджено літаків 27 одиниць, дані уточнюються після нічних нальотів, вертольотів - 26, танків - близько 150, БТР та БМП - понад 700, гармат близько 50, один ЗРК "Бук", чотири РСЗВ-21 "Град", 60 цистерн, два БПЛА оперативно-тактичного рівня, кораблі та катери - 2 одиниці", - повідомив чиновник.

Нагадаємо, що російські військові здаються в полон. Випадки зафіксовані в Харківській області.

Також повідомлялося, що військова техніка Росії застрягла по дорозі в Україну. Частина її непридатна для ведення війни.

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