ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Близько 14 тис. клієнтів "Харківгазу" уклали договори на техобслуговування мереж

Новини » Енергетика     25.06.2020 - 15:51
Близько 14 тис. клієнтів "Харківгазу" уклали договори на техобслуговування мереж
Газова труба (УНІАН)

Для виконання робіт з техобслуговування споживач області може залучити як "Харківгаз", так і будь-яку спеціалізовану організацію

На даний момент договори на технічне обслуговування газових мереж і приладів в своєму домоволодінні вже уклали близько 14 тисяч клієнтів АТ "Харківгаз".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Згідно з умовами Закону України "Про житлово-комунальні послуги", забезпечити технічне обслуговування повинні всі власники/балансоутримувачі житла. Для цього власник/балансоутримувач самостійно визначає організацію - виконавця послуг, яка має дозвіл на роботи Державної служби України з питань праці", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що технічне обслуговування будинкових газових мереж і приладів проводиться власником/балансоутримувачем домоволодіння відповідно до вимог Закону України "Про житлово-комунальні послуги" та Правилами безпеки систем газопостачання. Тобто, забезпечити технічне обслуговування - обов'язок споживачів газу, яка визначена законодавством України. Технічне обслуговування проводиться для безпеки жителів і членів їх сімей, щоб попередити можливі аварійні ситуації при використанні газу в побуті.

"У відповідності з п. 5.7. Правил безпеки систем газопостачання, у разі якщо власник/балансоутримувач будинку не забезпечив технічне обслуговування газових приладів і мереж, газопостачання припиняється", - йдеться в повідомленні.

Для виконання робіт з технічного обслуговування споживач Харківської області може залучити як АТ "Харківгаз", так і будь-яку спеціалізовану організацію, яка має державний дозвіл на проведення таких робіт. При цьому, роботи оплачуються за рахунок власника/балансоутримувача будинку.

"Консультацію з питань технічного обслуговування клієнти компанії можуть отримати: через Особистий кабінет на сайті 104.ua; звернувшись за телефоном контакт-центру АТ "Харківгаз" 067 01 13 104; за електронною адресою contact@kh.104.ua", - йдеться в повідомленні.

Вартість послуг з технічного обслуговування АТ "Харківгаз" залежить від встановлених газових приладів у будинку споживача і вказується в договорі з кожним окремим споживачем або балансоутримувачем будинку.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Мария Тарарыева

Теги Новини України Харківгаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся