Близько 14 тис. клієнтів "Харківгазу" уклали договори на техобслуговування мереж

Газова труба (УНІАН)

Для виконання робіт з техобслуговування споживач області може залучити як "Харківгаз", так і будь-яку спеціалізовану організацію

На даний момент договори на технічне обслуговування газових мереж і приладів в своєму домоволодінні вже уклали близько 14 тисяч клієнтів АТ "Харківгаз".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Згідно з умовами Закону України "Про житлово-комунальні послуги", забезпечити технічне обслуговування повинні всі власники/балансоутримувачі житла. Для цього власник/балансоутримувач самостійно визначає організацію - виконавця послуг, яка має дозвіл на роботи Державної служби України з питань праці", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що технічне обслуговування будинкових газових мереж і приладів проводиться власником/балансоутримувачем домоволодіння відповідно до вимог Закону України "Про житлово-комунальні послуги" та Правилами безпеки систем газопостачання. Тобто, забезпечити технічне обслуговування - обов'язок споживачів газу, яка визначена законодавством України. Технічне обслуговування проводиться для безпеки жителів і членів їх сімей, щоб попередити можливі аварійні ситуації при використанні газу в побуті.

"У відповідності з п. 5.7. Правил безпеки систем газопостачання, у разі якщо власник/балансоутримувач будинку не забезпечив технічне обслуговування газових приладів і мереж, газопостачання припиняється", - йдеться в повідомленні.

Для виконання робіт з технічного обслуговування споживач Харківської області може залучити як АТ "Харківгаз", так і будь-яку спеціалізовану організацію, яка має державний дозвіл на проведення таких робіт. При цьому, роботи оплачуються за рахунок власника/балансоутримувача будинку.

"Консультацію з питань технічного обслуговування клієнти компанії можуть отримати: через Особистий кабінет на сайті 104.ua; звернувшись за телефоном контакт-центру АТ "Харківгаз" 067 01 13 104; за електронною адресою contact@kh.104.ua", - йдеться в повідомленні.

Вартість послуг з технічного обслуговування АТ "Харківгаз" залежить від встановлених газових приладів у будинку споживача і вказується в договорі з кожним окремим споживачем або балансоутримувачем будинку.

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Автор: Мария Тарарыева