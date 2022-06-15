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В окупованій Запорізькій області Росія набирає "добровольців" для "захисту" від ЗСУ

Фото: в окупованій Запорізькій області Росія набирає "добровольців" для "захисту" від ЗСУ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В тимчасово окупованій Запорізькій області, російські окупанти почали формувати списки "добровольців", які "захищатимуть" регіон від наших бійців. Нібито вони назбирали більше ніж 200 "бажаючих".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "РИА Новости".

"У нас є своя міліція. У нас уже є батальйони людей, ми поки що їх не оформляємо, але велика кількість людей, які хотіли б сьогодні "захищати" свою батьківщину саме від ЗСУ. Люди приходять, записуються. Ми поки що фіксуємо великі списки. Понад 200 осіб є вже у списках людей, які вже готові йти", - заявив "голова" фейкової військово-цивільної адміністрації регіону Євген Балицький.

Однак, Балицький відзначив, що "звільнятимуть" українські землі лише військові країни-окупанта, оскільки "власних сил не вистачить ніколи".


Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, за словами мера Мелітополя Івана Федорова, окупанти умисно влаштували вибух біля будівлі так званого "МВС" у місті, аби зіпсувати "святкування" дня Росії.

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