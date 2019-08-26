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В окупованій Горлівці вибухнула граната, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    26.08.2019 - 20:14
В окупованій Горлівці вибухнула граната, є постраждалі
Ілюстративне фото (viti.edu.ua)

В результаті вибуху постраждали 4 людини

У Горлівці, що на окупованій території Донецької області, стався вибух біля одного з житлових будинків, в результаті чого постраждали 4 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву так званого "Міністерства внутрішніх справ ДНР".

Як повідомляється, вибух стався біля під'їзду одного з житлових будинків міста. З'ясувалося, що 45-річний місцевий житель підірвав гранату.

Зазначається, що в результаті вибуху гранати постраждали 4 людини. Інформації про стан постраждалих в "ДНР" не розголошують.

Нагадаємо, що у неділю, 24 серпня, в Івано-Франківську стався вибух гранати. За даними поліції, в ході побутового конфлікту чоловік привів в дію дві гранати РГД-5. В результаті травм, отриманих від вибуху, чоловік та його співмешканка загинули на місці.

Також РБК-Україна писало, що у Роздільнянській центральної районної лікарні Одеської області чоловік підірвав гранату Ф-1. В результаті вибуху загинули дві людини, зокрема і сам підривник. Також у загиблого була ще одна граната РГД-5, але вона не спрацювала.

Крім того, наприкінці липня в Дніпропетровській області на дитячому майданчику в результаті вибуху гранати постраждали шестеро дітей. Постраждали діти у віці від чотирьох до 16 років.

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