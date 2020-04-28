В окупованому Луганську виявили спалах коронавірусу на підстанції швидкої допомоги №4. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За даними видання, у 12 з 20 співробітників швидкої допомоги підтвердився позитивний результат на COVID-19. Усіх їх госпіталізували.

При цьому повідомляється, що першим заразився лікар, який виїжджав на виклик до луганчанина, у якого чотири дні трималася температура.

З-за спалаху вірусу підстанція була закрита на карантин.

Окупована адміністрація Луганська про цей випадок на своїх ресурсах не повідомляла. За її даними, в ОРЛО всього зареєстровано 119 випадків COVID-19.

Підстанція №4 обслуговувала Кам'янобрідський і Ленінський райони міста.

Нагадаємо, підконтрольна Росії адміністрація Луганська закрила в'їзд і виїзд і планує ввести обмеження на пересування людей по місту. Також всіх працівників продуктових магазинів і аптек зобов'язали заповнити анкети, за яким будуть видаватися дозволи на пересування по місту.

Крім того, на окупованому Донбасі підтверджена перша смерть пацієнта з коронавірусом: помер 74-річний чоловік. В той же час причиною смерті називають серцево-судинну патологію.