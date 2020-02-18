В окупованому Криму заявили про попередження нових терактів у Керчі

Федеральна служба безпеки Росії в окупованому Криму попередила нові теракти в навчальних закладах Керчі. Про це пишуть російські ЗМІ.

Повідомляється, що в Керчі затримали двох підлітків, які нібито готували теракти в освітніх установах. Зокрема, в ході обшуків у них вилучили саморобні вибухові пристрої з вражаючими елементами.

Також повідомляється, що підлітки випробовували саморобні бомби на домашніх тваринах. Російські силовики вирішують питання про порушення кримінальних справ.

Нагадаємо, 17 жовтня 2018 року відбулося масове вбивство в Керченському політехнічному коледжі. В результаті вибуху і стрілянини загинула 21 особа з числа учнів і персоналу, включаючи нападника, постраждали ще 67 осіб. Інцидент є найбільшим за кількістю жертв масовим вбивством у навчальному закладі в новітній історії Європи.

Масовий розстріл влаштував 18-річний студент коледжу Владислав Росляков. За версією слідства, спочатку він заклав вибуховий пристрій, після чого відкрив стрілянину по учнях і працівникам, і сам застрелився.