В окупованому Криму спалах коронавірусу в психлікарні

Окупаційна "влада" Криму заявила про спалах коронавірусу. У психоневрологічній лікарні №1 у Сімферополі розгорнули госпіталь для хворих COVID-19.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

На території лікарні зареєстровано групове захворювання - там 81 постраждалий. Практично половина з них - медичні працівники.

Причиною спалаху "влада" назвала "низьку настороженість медперсоналу". Триває епідрозслідування за даним фактом.

У матеріалі РБК-Україна "Водний криза, репресії і COVID: що відбувається в окупованому Криму" йдеться про ситуацію з коронавірусом на півострові.

Зазначимо, в окупованому Криму спостерігається критична ситуація з коронавірусом. Причиною спалаху COVID-19 став курортний сезон.

Раніше у Зеленського заявили про гуманітарну кризу в Криму через COVID-19. У Зеленського засудили дії окупаційної влади в Криму і зазначили, що необхідно відреагувати на виклики, пов'язані з гуманітарною кризою на території півострова, що виникла через епідемію.