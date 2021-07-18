В окупованому Криму вшосте за тиждень побито рекорд за випадками COVID-19

В окупованому Криму за 17 липня зареєстровано 409 випадків нової коронавірусної інфекції. Добова захворюваність COVID - 19 вшосте за тиждень побила рекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова.

За 17 липня на території Республіки Крим зареєстровано 409 випадків нової коронавірусної інфекції.

За його даними, із загальної кількості хворих 289 виявлені при зверненні за медичною допомогою, 107-серед контактних за раніше зареєстрованими випадками, 13 випадків завізні з-за кордону.

Крім того, за минулу добу всіма лабораторіями, що здійснюють дослідження на нову коронавірусну інфекцію, обстежено 6466 осіб. Кількість одужали за добу становить 161 осіб, одужали за весь період - 47 203 людини.