В окупованому Криму втрати окремих підрозділів армії РФ до 90%, – Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України поділився оперативною інформацію про стан справ у середовищі ворожих військ.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на інформацію у Facebook Генштабу ЗСУ.

"Російські війська продовжують зазнавати значних втрат. У тимчасово окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90 відсотків особового складу, резервів для відновлення втрат немає", – йдеться в повідомленні.

Наразі військове командування РФ намагається укомплектувати роти відрядженими з інших військових частин. Понад два десятки армійців у цих підрозділах написали рапорти про відмову брати участь у війні проти України. До них уже почали застосовувати репресивні методи впливу.