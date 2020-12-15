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В окупованому Криму оголосили про початок вакцинації від COVID-19

Автор: Игорь Литвиненко

Окупаційна влада Криму оголосили про початок вакцинації від коронавірусу на півострові. На першому етапі щепитися російською вакциною зможуть 500 осіб.

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Про це повідомили в прес-службі окупаційної влади Криму.

Першими вакцину отримають медпрацівники з групи ризику. У перший день планують провакцинувати 30-50 осіб.

"Сьогодні в Криму починається вакцинація. Кількість вакцини, що надійшла на сьогодні в республіку, дозволяє забезпечити вакцинацію 500 осіб", - повідомили окупанти.

Найближчим часом в Крим доставлять додатково тисячу доз вакцини. Це дозволить розширити категорії осіб, які будуть вакцинуватися. Вакцинацію проводитимуть в поліклініках.

Нагадаємо, раніше у Верховній раді заявили, що Україна не планує закуповувати вакцину від коронавірусу у Росії, через те, що у неї немає жорсткої регуляторної політики, і вона не кваліфікована Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Також РБК-Україна писало, що Європейський союз прискорив обмін інформацією з Росією по вакцину від COVID-19.

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