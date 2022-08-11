В окупованому Криму почалася нова хвиля масових обшуків: що відомо

Як інформує видання, посилаючись на дані активістів, у Джанкойському районі Криму обшуки відбуваються у журналіста громадянського об'єднання "Кримська солідарність" Вілена Темер'янова та у будинку активіста Енвера Кроша.

Також відомо, що в селі Ближнегородське знаходяться два автомобілі російських силовиків та п'ять осіб співробітників ОМОНу та Росгвардії.

Активісти повідомляють, що фільмування на місці подій росіяни забороняють, а один із журналістів заявив, що силовики вирвали у нього телефон, а згодом росіяни у "грубій формі вимагали сісти в автомобіль, не перебувати біля місця проведення обшуку та не вести фото та відеофіксацію".

Тим часом ще один обшук пройшов у Джанкої за адресою Відважних 3 у Сеїтяї Аббозова, після його відвезли у невідомому напрямку.

Також силовики прийшли з обшуками й за адресою: Джанкойський район, село Мирнівка, Виноградний провулок 9 до Мурата Мустафаєва, якого теж відвезли у невідомому напрямку.

Стало відомо й про обшук у селі Озерне Джанкойського району в будинку Едема Бекірова, якого силовики також забрали.

Крім того, повідомляється про новий обшук у будинку матері Вілена Темер'янова, та у селі Тимофіївка в будинку Рината Алієва (Джанкойський район).

Фото: в окупованому Криму почалася нова хвиля масових обшуків (facebook.com/crimeansolidarity)

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Росії незаконно засудили до позбавлення волі трьох кримських татар.